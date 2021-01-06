В сети периодически появляется информация о новом поколении внедорожника Toyota Land Cruiser.

Чаще всего художники демонстрируют рендерные изображения, предлагая свое видение новинки. Модель Land Cruiser существует на рынке уже 70 лет и пережила немало поколений и обновлений.

Toyota разрабатывает Toyota Land Cruiser нового поколения, который, как ожидается, будет иметь индекс в названии 300.

Новое поколение Toyota Land Cruiser будет очень сильно отличаться от текущей генерации, причем в нем сохранят рамную конструкцию, но добавят гибридную силовую установку.

Ожидается, что в нем будет новая рамная конструкция, а также ряд технологий, которые сейчас используют в тележке TNGA.

Помимо конструктивных изменений в Toyota Land Cruiser 300 будет пересмотрена моторная гамма. Ожидается, что бензиновый V8 уберут, а вместо него предложат 3.5 V6.

Этот мотор будет в базовой комплектации, тогда как в более дорогих под капотом будут устанавливать гибридную силовую установку.

Оставят в моторной гамме и турбодизель с автоматической коробкой передач. Toyota Land Cruiser 300 должны представить в 2021 году.