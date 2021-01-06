Главная » Новости

Опубликован Топ-10 самых провальных автомобилей на авторынке

Просмотров 17 Опубликовано Обновлено

Автомобили со временем становятся не востребованными на рынке, но изначально пользуются хорошим спросом.
Однако иногда автопроизводители выпускают модели, которые не оправдывают ожиданий и оказываются никому не нужны.

О таких автомобилях и рассказали эксперты российского журнала «За Рулем». Они опубликовали Топ-10 самых провальных автомобилей на авторынке, которые навсегда покинули США.

Так, на первой строчке оказался универсал Buick Regal TourX, который начали выпускать в 2017 году, и уже в начале прошлого года его сняли с производства.

Несмотря на то, что модель имела большой багажник и хорошее оснащение, а также турбированный 2,0-литровый агрегат, клиентам она не пришлась по вкусу. Провальным оказался и седан Cadillac CT6.

Его производство было запущено в 2016 году, и уже в 2020 году от модели производитель отказался из-за низких продаж. На третьей строчке составленного рейтинга оказался Cadillac CTS-V Wagon, оснащенный 556-сильным двигателем.

Он стоял на конвейере в период с 2011 по 2014 г. Также самыми провальными были названы седаны Chevrolet Impala десятого поколения и Chevrolet SS.

Первый стали выпускать в 2014 году, и производство прекратили в 2020 году. Второй седан сняли с конвейера в 2017 году.

В топ-10 еще вошли: Dodge Viper ACR пятого поколения (2012—2017 гг.), Ford Focus RS третьего поколения (2017—2018 гг.), Ford Fusion Sport (2015—2019 гг.), Lincoln Continental Coach Door (2019—2020 гг.) и Chevrolet Corvette С7 (2014—2019 гг).

Источник: ЗаРулем. 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика