Опубликован Топ-10 самых провальных автомобилей на авторынке

Автомобили со временем становятся не востребованными на рынке, но изначально пользуются хорошим спросом.

Однако иногда автопроизводители выпускают модели, которые не оправдывают ожиданий и оказываются никому не нужны.

О таких автомобилях и рассказали эксперты российского журнала «За Рулем». Они опубликовали Топ-10 самых провальных автомобилей на авторынке, которые навсегда покинули США.

Так, на первой строчке оказался универсал Buick Regal TourX, который начали выпускать в 2017 году, и уже в начале прошлого года его сняли с производства.

Несмотря на то, что модель имела большой багажник и хорошее оснащение, а также турбированный 2,0-литровый агрегат, клиентам она не пришлась по вкусу. Провальным оказался и седан Cadillac CT6.

Его производство было запущено в 2016 году, и уже в 2020 году от модели производитель отказался из-за низких продаж. На третьей строчке составленного рейтинга оказался Cadillac CTS-V Wagon, оснащенный 556-сильным двигателем.

Он стоял на конвейере в период с 2011 по 2014 г. Также самыми провальными были названы седаны Chevrolet Impala десятого поколения и Chevrolet SS.

Первый стали выпускать в 2014 году, и производство прекратили в 2020 году. Второй седан сняли с конвейера в 2017 году.

В топ-10 еще вошли: Dodge Viper ACR пятого поколения (2012—2017 гг.), Ford Focus RS третьего поколения (2017—2018 гг.), Ford Fusion Sport (2015—2019 гг.), Lincoln Continental Coach Door (2019—2020 гг.) и Chevrolet Corvette С7 (2014—2019 гг).

Источник: ЗаРулем.