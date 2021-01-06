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Купе Infiniti Q60 и седан Infiniti Q50 уходят с российского авторынка

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Российское подразделение компании намерено сократить модельный ряд за счет отказа от некоторых моделей.
Как выяснили в «Авторевю», российский автомобильный рынок покидают купе Infiniti Q60 и седан Infiniti Q50.

После прекращения продаж этих машин, в модельной линейке марки останутся только кроссоверы и внедорожники.

В нашей стране среднеразмерный седан Infiniti Q50 был представлен в версии 2013 года. Машины 2019 года выпуска продавались за 2,7 млн рублей.

Купе Infiniti Q60 продается по цене от 3,4 млн рублей. Причиной отказа от этих автомобилей являются их низкие продажи.

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