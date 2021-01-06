Главная » Новости

Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro

Просмотров 32 Опубликовано Обновлено

Основой для нового кроссовера стал прототип с названием HabaNiro, который дебютировал в 2019 году на мотор-шоу в Нью-Йорке.
Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro. Его испытывают на дорогах Германии, а фотографии тестового прототипа уже распространили в сети.

В самой компании новинку позиционируют как «the everything car», а это переводится как «автомобиль всего».

Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro

Модель представляет собой электрический кроссовер, оснащенный системой автопилота пятого уровня. В концепте запас хода заявлен в 500 км.

Предположительно товарная версия компактного кроссовера будет доступна в трех вариантах, среди которых плагин-гибридный, полностью электрический и гибридный.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются. Ожидается, что ее презентация состоится до конца года.

Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro

kia Kia HabaNiro
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика