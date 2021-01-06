Основой для нового кроссовера стал прототип с названием HabaNiro, который дебютировал в 2019 году на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Kia вывела на тесты новый серийный кроссовер Kia Habaniro. Его испытывают на дорогах Германии, а фотографии тестового прототипа уже распространили в сети.

В самой компании новинку позиционируют как «the everything car», а это переводится как «автомобиль всего».

Модель представляет собой электрический кроссовер, оснащенный системой автопилота пятого уровня. В концепте запас хода заявлен в 500 км.

Предположительно товарная версия компактного кроссовера будет доступна в трех вариантах, среди которых плагин-гибридный, полностью электрический и гибридный.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются. Ожидается, что ее презентация состоится до конца года.