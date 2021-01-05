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Nissan презентовала специальную версию кроссовера Nissan Juke Enigma

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Новая специальная версия появилась у кроссовера, представленного на рынке Великобритании.

Nissan презентовала специальную версию кроссовера с названием Nissan Juke Enigma, которая будет отличаться от обычного варианта только декором.

Новинка имеет колесные диски черного цвета на 19 дюймов, а также три варианта цвета кузова на выбор, среди которых полностью черный, серый или перламутровый.

Последние будут доступны в сочетании с черной крышей.

Еще отличаются кроссоверы в спецверсии узором на боковых зеркала и крыше, а в салоне будут надписи и мультимедийная система с голосовым помощником Amazon Alexa, который впервые стал доступен для модели.

В техническом плане изменений не произошло. Оценили Nissan Juke Enigma в 23 195 фунтов, а это около 2,35 млн рублей.

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