Новый кроссовер Tonale от Alfa Romeo будет представлен в 2022 году

Компания Alfa Romeo в наступившем году проведет презентацию своего нового компактного кроссовера.

Новый кроссовер получит название Tonale в честь горного перевала в Италии. Его позиционируют как конкурента Audi Q3, а в продаже он должен появится в конце осени.

Информации о стоимости и комплектациях пока нет. Компактный кроссовер в виде концепта показали еще в 2019 году в рамках Женевского автосалона.

Предполагается, что дизайн товарной модели будет мало чем отличатся от концепта. В основе кроссовера расположится платформа от Stelvio.

Он будет укомплектован гибридной установкой мощностью около 250 л.с. Другая информация о новой модели пока не раскрывается.