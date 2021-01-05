Главная » Новости

Новый кроссовер Tonale от Alfa Romeo будет представлен в 2022 году

Опубликовано Обновлено

Компания Alfa Romeo в наступившем году проведет презентацию своего нового компактного кроссовера.
Новый кроссовер получит название Tonale в честь горного перевала в Италии. Его позиционируют как конкурента Audi Q3, а в продаже он должен появится в конце осени.

Информации о стоимости и комплектациях пока нет. Компактный кроссовер в виде концепта показали еще в 2019 году в рамках Женевского автосалона.

Предполагается, что дизайн товарной модели будет мало чем отличатся от концепта. В основе кроссовера расположится платформа от Stelvio.

Он будет укомплектован гибридной установкой мощностью около 250 л.с. Другая информация о новой модели пока не раскрывается.

Новый кроссовер Tonale от Alfa Romeo будет представлен в 2022 году

Alfa Romeo Alfa Romeo Tonale
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика