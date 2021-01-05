Главная » Новости

KIA и Genesis презентуют электрические кроссоверы в 2021 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Две автомобильные компании в этом году намерены представить свои полноценные электрокары.
В модельном ряду KIA и Genesis должны появится электрические кроссоверы, основанные на платформе E-GMP.

Помимо новых кроссоверов от KIA и Genesis, Hyundai Motor Group планирует запустить серийную версию Hyundai 45, которая получит название Ioniq 5.

Этот электрокар также создают на платформе Hyundai Motor Group — E-GMP.

По словам представителя Hyundai Motor Group, основанные на недавно представленной платформе автомобили будут не только экологически чистыми, но и должны отразить разнообразные вкусы и потребности клиентов.

Подробности о новинках не раскрываются, но стоит напомнить, что основанные на новой платформе автомобили будут иметь максимальный запас хода 500 км, а также поддерживать технологию быстрой зарядки.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика