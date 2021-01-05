KIA и Genesis презентуют электрические кроссоверы в 2021 году

Две автомобильные компании в этом году намерены представить свои полноценные электрокары.
В модельном ряду KIA и Genesis должны появится электрические кроссоверы, основанные на платформе E-GMP.
Помимо новых кроссоверов от KIA и Genesis, Hyundai Motor Group планирует запустить серийную версию Hyundai 45, которая получит название Ioniq 5.
Этот электрокар также создают на платформе Hyundai Motor Group — E-GMP.
По словам представителя Hyundai Motor Group, основанные на недавно представленной платформе автомобили будут не только экологически чистыми, но и должны отразить разнообразные вкусы и потребности клиентов.
Подробности о новинках не раскрываются, но стоит напомнить, что основанные на новой платформе автомобили будут иметь максимальный запас хода 500 км, а также поддерживать технологию быстрой зарядки.