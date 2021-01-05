Электрический автомобиль Tesla Model 3 уже не первый раз получает обновления.

В прошлом году электрокар уже был обновлен, но теперь изменения затронули и салон автомобиля.

Компания Tesla показала интерьер обновленного электромобиля Model 3, а также сообщается, что такой вариант уже встал на конвейер китайского предприятия компании.

Теперь электромобиль имеет не только обновленный дизайн, но и долгожданную функцию – электрический обогрев руля.

Среди других изменений можно отметить деревянные вставки в передней панели и дверных картах, а также появление хромированных элементов.

Еще в Model 3 улучшили шумоизоляцию, обновили центральную консоль, а крышка багажного отделения теперь имеет электропривод.