Главная » Новости

Компания Tesla показала интерьер обновленного электромобиля Model 3

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Электрический автомобиль Tesla Model 3 уже не первый раз получает обновления.
В прошлом году электрокар уже был обновлен, но теперь изменения затронули и салон автомобиля.

Компания Tesla показала интерьер обновленного электромобиля Model 3, а также сообщается, что такой вариант уже встал на конвейер китайского предприятия компании.

Теперь электромобиль имеет не только обновленный дизайн, но и долгожданную функцию – электрический обогрев руля.

Среди других изменений можно отметить деревянные вставки в передней панели и дверных картах, а также появление хромированных элементов.

Еще в Model 3 улучшили шумоизоляцию, обновили центральную консоль, а крышка багажного отделения теперь имеет электропривод.

tesla Tesla Model 3
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика