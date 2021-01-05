Новые штрафы вводятся для автоводителей в РФ в 2021 году

В этом году российских автомобилистов ждут новые штрафы в связи с введением новых правил.

Так, в этом году будут действовать новые правила техосмотра, планируется ввести штраф за опасное вождение, ужесточить наказание за пьяную езду, а еще автомобилисты забудут, что такое площадка для экзамена на права.

Сдача экзамена будет осуществляться исключительно в городских условиях. Это правило действует для всех автомобилей за исключением мотоциклов.

Изменения в сдаче практического экзамена введут с 1 апреля. На месяц раньше будут действовать новые правила прохождения ТО, а точнее автомобилисты начнут получать диагностические карты исключительно в электронном виде.

Процедура прохождения техосмотра может осуществляться по фотографиям. Что касается сроков его прохождения, то машины с пробегом до 4 лет проходить ТО не будут, а для авто возрастом от 4 до 10 лет процедура окажется обязательной раз в два года.

Если машина имеет возраст более 10 лет, то владельцев обяжут проходить ТО каждый год. Автомобилисты, которые не прошли ТО и попали в аварию, могут быть признанны виновными и их могут обязать выплатить всю сумму ущерба потерпевшему, и даже если у виновника есть действующая страховка ОСАГО.

Что касается других новых штрафов, то среди них штраф в размере 5 тыс. рублей за повторное нарушение ПДД, а именно проезд на красный сигнал светофора.

Лишиться прав можно за повторное управление незарегистрированным ТС в течение года, а еще в этом году вводится понятие опасное вождение.

В этом случае речь идет о резких и многократных перестроениях в потоке, которые могут нести опасность другим участниками дорожного движения. В случае повторного управления машиной в нетрезвом виде будет предусмотрена конфискация транспортного средства.