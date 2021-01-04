Объявление о продаже редкого универсала появилось на сайте «Авто.ру», где продавец просит всего 400 тыс. рублей и это за машину, на кузове которой нет очагов коррозии.

Редкий универсал Skoda 1960 года выпуска продают в РФ за 400 тыс. рублей с компоновкой 3+1 и в голубом цвете кузова.

Как заявляет продавец машина Skoda 1200 имеет полный комплект с оригинальными запчастями, но исключение составляет только салон.

Кроме этого, модель имеет оригинальный ПТС и пробег 18 тыс. км. Выставленный на продажу экземпляр находится в Москве.

Он укомплектован 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 45 л.с., работающим в парке с 4-скоростной механикой. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.