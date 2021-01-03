В РФ на продажу выставлен уникальный Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей

Mercedes-AMG G на российском рынке всегда пользовался большим спросом в сравнении с продажами в других странах.

Этот легендарный внедорожник у россиян считается не только предметом роскоши, но также демонстрацией статуса.

Сейчас на сайте бесплатных объявлений о продаже авто предлагается Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей.

По заявлению автора объявления, данная модель в РФ представлена в единственном экземпляре. Продаваемая модификация внедорожника получила особый пакет деталей Mansor, и у нее пробег всего 15 километров.

Немецкий роскошный автомобиль получил карбоновые элементы, вентилируемый капот с крупным воздухозаборником, салон из премиальной кожи, а также 22-дюймовые колесные диски. Стоит отметить, что обычная версия Mercedes-AMG G 63 в России стоит от 18,8 млн рублей.