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В РФ на продажу выставлен уникальный Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей

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Mercedes-AMG G на российском рынке всегда пользовался большим спросом в сравнении с продажами в других странах.
Этот легендарный внедорожник у россиян считается не только предметом роскоши, но также демонстрацией статуса.

Сейчас на сайте бесплатных объявлений о продаже авто предлагается Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей.

В РФ на продажу выставлен уникальный Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей

По заявлению автора объявления, данная модель в РФ представлена в единственном экземпляре. Продаваемая модификация внедорожника получила особый пакет деталей Mansor, и у нее пробег всего 15 километров.

В РФ на продажу выставлен уникальный Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей

Немецкий роскошный автомобиль получил карбоновые элементы, вентилируемый капот с крупным воздухозаборником, салон из премиальной кожи, а также 22-дюймовые колесные диски. Стоит отметить, что обычная версия Mercedes-AMG G 63 в России стоит от 18,8 млн рублей.

В РФ на продажу выставлен уникальный Mercedes-AMG G 63 за 29 990 000 рублей

Mercedes-AMG G 63
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