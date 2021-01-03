Опубликованы первые изображения обновлённого кроссовера Subaru Forester

Текущее пятое поколение кроссовера Subaru Forester на рынке предлагается с 2018 года. Сейчас японская компания готовит обновленную версию полноприводного представителя SUV.

Модель уже видели на тестах, но пока ее на дорогах общего назначения эксплуатируют в камуфляжной пленке, которая хорошо скрывает главные особенности.

Но несмотря на защиту от посторонних глаз независимый дизайнер портала «Колёса.ру» смог изобразить рестайлинговую версию Forester. Рендер Forester создавался на основе существующих шпионских снимков.

Ожидается, что в полноприводном кроссовере будет изменена радиаторная решетка, причем она получит не только новый рисунок, но и станет больше.

Будет также изменена оптика, при этом ее форма останется прежней, а вот передний и задний бампер будут полностью пересмотрены.

По данным зарубежных инсайдеров, салон обновленного Forester больших изменений не получит.

Презентация рестайлинговой версии Subaru Forester должна состоятся в 2021 году.