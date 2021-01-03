Опубликован топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2021 году

В январе россияне еще имеют возможность приобрести автомобили по ценам 2020 года, так как уже совсем скоро в продаже останутся только машины 2021 года выпуска и их стоимость окажется заметно выше.

С начала года многие автопроизводители пересмотрят стоимость своих машин в России, о чем уже неоднократно говорили специалисты, да и сами представители компаний.

Пока же авто можно купить по прошлогодним ценам, а о самых доступных из них рассказал портал Carsweek, опубликовав рейтинг топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в 2021 году.

Впрочем, лидер такого рейтинга остается неизменным и это Лада Гранта, которая пока еще продается в версиях по цене от 488 900 рублей.

Еще в продаже имеется седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO, которые заняли второе и третье место в рейтинге.

Эти автомобили уже скоро полностью покинут рынок, а пока их предлагают по цене от 531 000 и 554 000 рублей соответственно.

Следующими самыми доступными моделями в топ-5 оказались два автомобиля российской марки Лада, а именно LADA 4×4 и LADA Largus. Их минимальная цена составляет 587 900 и 640 900 рублей соответственно.