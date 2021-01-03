АвтоВАЗ объявил скидки на покупку автомобилей LADA в январе 2021 года

Приобрести автомобили российской марки можно по выгодной цене за счет специальных предложений, действующих в январе.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», в этом месяце АвтоВАЗ предлагает скидки в размере от 10 до 138 тыс. рублей. Скидка будет зависеть от выбранной программы и модели авто.

Так, дополнительная скидка может быть за счет программы трейд-ин. Она может достигать 30 тыс. рублей.

Максимальная сумма скидки по трейд-ин будет действительна для внедорожника LADA Niva и ее версии Off-Road.

Выгода до 10 тыс. рублей будет за счет кредитной программы «LADA Finance», которую российский автопроизводитель также продлил.

Для юридических лиц предлагают еще программу «LADA Leasing» и «LADA в такси», а сумма скидки может варьироваться от 30 до 40 тыс. рублей.

Еще действует программа «EcoGas», которая предполагает скидку в размере 1238 тыс. рублей, но при условии покупки биотопливных LADA Vesta CNG и Largus CNG.