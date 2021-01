Компания Kia в январе 2021 года обновит логотип и слоган

В распоряжении портала TheKoreanCarBlog уже оказались первые изображения измененного логотипа и слогана компании Kia.

По информации источников, логотип и слоган бренда планируется обновить в этом году, а точнее в течение этого месяца.

Так, вместо слогана The Power to Surprise («Искусство удивлять») появится новый девиз компании Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).

Что касается логотипа, то он представляет собой двухмерный лейбл без овала, в котором присутствует название марки, выполненное другим шрифтом.

Изменение логотипа и слогана происходит в рамках новой стратегии развития компании, где также присутствует выпуск новых моделей с электрическими установками и внедрение систем мобильности.

Изменения в компании подтвердили, но подробности не раскрывают. Напомним, что текущий логотип марки существует с 1994 года.