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Tesla начнет поставлять кроссоверы Model Y китайского производства в январе

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Американская компания активно развивается и реализует свои планы по объемам поставок и продаж электромобилей.
Так, недавно сообщалось, что Tesla в прошлом году почти достигла намеченных целей по поставкам 500 тыс. электрокаров и это несмотря на пандемию коронавируса и связанными с ней ограничениями.

В этом году планку по объемам поставкам повысили и можно не сомневаться, что автопроизводитель выполнит планы.

Как рассказали в компании, уже в январе они начнут поставки недорогого в линейке кроссовера Model Y китайского производства.

Этот кроссовер пользуется отличным спросом в Поднебесной, в том числе и за счет субсидий от государства, благодаря которым Tesla удалось сделать приемлемую цену.

Завод компании в Шанхае уже выпускает седаны Model 3 и там же уже производят кроссовер Model Y.

Первые в октябре с предприятия в Китае начали поступать в Европу, а в этом месяце еще начнутся экспортные поставки кроссовера.

Его стоимость составляет 52 тыс. долларов минимум. Model Y представлен в двух версиях – обычная и Performance. Последняя оценена в 56 600 долларов. В Китае только за 10 часов кроссовер был продан в количестве более 100 тыс. ед. с момента старта приема заказов.

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