Опубликован топ-10 автомобилей с самыми надежными двигателями

Рейтинг автомобилей, владельцы которых реже других сталкиваются с проблемами с двигателями, опубликовали специалисты CarMD.

Они проанализировали данные более 15,5 млн автомобилей, реализованных на территории США.

Стоит отметить, что компания CarMD является поставщиком диагностического оборудования для станций техобслуживания.

За последний год реже всего проблемы с моторами возникали в Toyota Tacoma 2018, которые и были признаны самыми надежными авто.

На втором месте оказались кроссоверы Honda CR-V 2015 года выпуска, а в тройку вошла Toyota Camry 2018.

Следующие две строчки достались Honda Accord 2017 и Toyota Tacoma 2017.

Во второй пятерке опубликованного рейтинга еще оказались: Hyundai Santa Fe 2018, Honda CR-V 2014, Ford Explorer 2017, Nissan Rogue 2018 и Toyota Tacoma 2016.

Еще при исследовании специалисты американской компании отобрали десять марок автомобилей, в которых ремонт двигателей обходится дешевле.

Отметим, что средняя стоимость ремонта моторов рассчитывалась с учетом цен в США. Так, на первой строчке оказались автомобили марки Kia ($322), а следом за ними в рейтинге расположились Chrysler ($332) и Mazda ($339).

Еще в списке указали стоимость ремонта двигателей следующих автомобильных брендов: Hyundai — $352, Dodge — $355, Jeep — $359, Chevrolet — $376, Ford — $382, GMC — $384 и Volkswagen — $413.