Компания Skoda готовит новый кроссовер на базе концепта Vision IN

Чешская компания работает над новым кроссовером, основой для которого станет ранее представленный прототип Skoda Vision IN.

Новинку в камуфляже уже заметили во время тестирования, а снимки уже распространили в сети.

Новой моделью станет среднеразмерный кроссовер, который получит дизайн практически не отличающийся от концепта.

Тесты новинки проводят на дорогах Индии, а это значит, что первым рынком, где появится новинка, станет именно эта страна.

В основе кроссовера располагается платформа MQB A0 IN. Также известно, что длина его колесной базы составит 2 671 мм.

В линейке двигателей предложат литровый бензиновый двигатель с турбиной мощностью 110 л.с. и 1,5-литровый турбомотор с отдачей 150 л.с.

В списке оснащенности будет предложена цифровая панель приборов, климат-контроль, а также панорамный люк. Ожидается, что презентация новинки состоится в следующем году.