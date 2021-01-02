Компания Mitsubishi презентует серийную версию концепта e-Evolution в 2021 году

Концепт электрического кроссовера Mitsubishi e-Evolution публике был продемонстрирован в 2017 году, и с тех пор о нем упоминаний не было.

По новым данным, в 2021 году концептуальная модель будет показана уже в качестве предсерийного кроссовера, причем он сохранит концепцию выставочной версии.

По данным японских профилирующих изданий, в 2021 году Mitsubishi представит электрический кроссовер.

Модель будет выполнена в стиле концепта e-Evolution. Источники сообщают, что кроссовер получит купеобразный кузов и большое количество дисплеев в салоне.

Какая у кроссовера будет силовая установка пока неизвестно, а концепт был оснащен тремя электрическими моторами, а вот в серийной версии их скорее всего будет два.

Серийная версия Mitsubishi e-Evolution разрабатывается на базе модульной платформы CMF-EV. Эта тележка стала основой для Nissan Ariya, который в самой мощной версии выдает 394 л.с. и 600 Нм. С такой силовой установкой Nissan Ariya до первой «сотни» разгоняется за 5,1 сек.