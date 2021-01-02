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Ульяновский автозавод показал в сети изображения будущего автомобиля УАЗ

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Рендерное изображение было опубликовано на официальной странице Ульяновского автомобильного завода в Facebook.
Российский автопроизводитель в канун Нового года опубликовал изображение футуристичного грузовика УАЗ с елкой в кузове.

Автором рендера является независимый дизайнер Андрей Давыдов. Он изобразил бескапотный грузовик, который по задумке мог бы стать преемником легендарного «головастика» УАЗ-452Д.

На рендере можно увидеть автомобиль с узкой светодиодной оптикой, которая сохранила классическую компоновку относительно фирменной радиаторной решетки трапециевидной формы.

Ранее Андрей Давыдов показывал рендерное изображение созданное по мотивам УАЗ-452.

Ульяновский автозавод показал в сети изображения будущего автомобиля УАЗ

уаз
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