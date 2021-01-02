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Прототип Tesla Model S с обновлённым дизайном замечен в окрестностях Пало-Альто

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Тестирование прототипа проводится в районе расположения штаб-квартиры компании.

На дорогах общего назначения был замечен прототип обновленного седана Tesla Model S.

Видео с тестов было опубликовано на YouTube-канале The Kilowatts. Блогер рассказал, как изменился обновленный седан и что стоит ожидать в рестайлинговой версии флагманской «четырехдверки».

По слухам, Tesla Model S будет обновлен одновременно с кроссовером Model X. Эти модели получат большое количество технических изменений, а также станут «умнее».

Тестируемая версия Tesla Model S отличается новой оптикой, задним диффузором, колесными дисками и хромированными элементами.

tesla Tesla Model S
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