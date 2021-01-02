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Россияне не смогут купить новый автомобиль в 2021 году

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Такое заявление сделал автомобильный эксперт и ведущий программы «Гараж» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Асланян.
Общаясь с журналистами URA.ru, эксперт заявил, что в этом году россияне не смогут купить новый автомобиль в 2021 году.

В частности, Асланян уверен в сложности приобретения новой машины на фоне их дефицита в целом и очередного подорожания.

По его словам, на фоне подорожания авто даже имея максимум миллион рублей россиянин не сможет купить машину в богатой комплектации.

То есть в этом году за эти деньги можно выбрать только автомобили в базовой версии, а предпосылок для улучшения ситуации на автомобильном рынке нет, и наблюдаться не будет, уверен эксперт.

«Будет хуже и дороже. Из этого никак не выкрутиться. Можно просто больше не покупать (машины). Потребление автомобилей сокращается. Все, они не по карману», — говорит Сергей Асланян.

Источник: URA.RU. 

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