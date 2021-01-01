Главная » Новости

Большой кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет на рынок в апреле

Опубликовано Обновлено

Компания Volkswagen скоро приступи к продажам нового кроссовера, который создается на базе модели Teramont, но при этом окажется крупнее нее.
Предсерийная версия этого автомобиля ранее попадала в объективы камер и уже даже известны некоторые подробности о новинке.

Кроме этого, СМИ удалось выяснить, когда эта новинка поступит в продажу. Так, выяснилось, что большой кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет в апреле. Концептуальную модель «паркетника» показали еще в апреле 2019 года.

Тогда концепт получил название SMV, а его демонстрация была организована в Шанхае. Его название пока неизвестно, при этом известно, что кроссовер будет очень сильно похож на концепт SMV.

Большой кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет на рынок в апреле

Предположительно, серийную версию SMV будут производить на совместном предприятии FAW и Volkswagen.

Моторы у будущего большого представителя SUV скорее всего достанутся от Teramont. Не исключается, что кроссовер будут предлагать только на китайском рынке.

Известно, что в основу большого «паркетника» ляжет платформа MQB, а длина машины будет свыше 5,1 метра. Для сравнения длина Teramont – 5039 мм.

Большой кроссовер Volkswagen на базе Teramont выйдет на рынок в апреле

volkswagen Volkswagen Teramont
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика