В Японии открылись продажи электрического гиперкара за 263 млн рублей

На территории Японии появился в продаже электрический гиперкар, который имеет мощность 2012 лошадиных сил и высокий ценник.

В Японии был открыт первый шоурум компании Aspark, которая свой автомобиль впервые представила еще в 2017 году. Оценили новинку в 2,9 млн евро, а это почти 263 млн рублей.

Силовая установка этого автомобиля представлена четырьмя электромоторами с суммарной отдачей 2012 л.с. при 2000 Нм крутящего момента.

Для разгона ему потребуется 1,69 секунды до первой сотни, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 400 км/ч.

Заявленный запас хода составляет 450 км. Стоит отметить, что тираж гиперкара Owl будет ограничен 50 экземплярами, 20 из которых продадут в Европе, 10 – в Северной Америке и 20 в странах Азии и Ближнего Востока.