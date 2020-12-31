Jaguar XF – автомобиль для людей, которые ценят красоту, стиль и силу

Современный человек обязательно стремится иметь автомобиль, так как этот предмет стал уже не просто средством передвижения, а доказательством состоятельности гражданина, его успешности в этом мире и способности зарабатывать. Естественно, чтобы показать свой статус, покупка Лады Калины не подойдет, так как в бизнес среде ценятся авто совершенно другого класса. Как же быть и какую машину выбрать, чтобы впечатлить окружающих и доказать самому себе, что ты чего-то добился в этой жизни? Необходимо присмотреться к машинам бизнес-класса, в частности, к новому Jaguar XF.

Бизнес-седан Jaguar XF – шикарный автомобиль британского происхождения, который начали выпускать в 2008 году. В тех пор он претерпел много изменений, были выпущены два поколения машины, каждая из которых становилась еще круче предыдущей. В зависимости от предпочтений водителя можно выбирать разновидности этой модели в 10 разных комплектациях касаемо движка – на рынке доступны 7 моделей с бензином, а также 3 варианта с дизельными агрегатами. Роскошный внешний вид, агрессивные очертания кузова, фирменные фары и решетка радиатора – сложно спутать это транспортное средство с чем-то другим.

Кому подойдет Jaguar XF

Если Вас заинтересовала данная машина, то увидеть все ее характеристики и даже совершить оформление заявки на покупку можно на сайте https://www.major-jaguar.ru/. Кому же будет кстати потратиться на такую машину, ведь в мире есть еще много достойных моделей от других производителей? Вот типичный портрет водителя такого Ягуара:

Современный активный молодой человек с хорошим заработком, который желает во всем быть оригинальным и отличаться от окружающей массовки. Jaguar XF позволит показать свой вкус, наличие денег, привлечь к себе поклонниц и доказать многое своим конкурентам и партнерам по бизнесу;

Солидный человек, который не соглашается на компромиссы и желает пользоваться только лучшим, что есть на современном рынке. Да, можно купить авто другой марки, которыми наводнены дороги любого города, но только Ягуар может дать совершенно оригинальную возможность выделиться среди этой безлико массы.

Конечно, авто может подойти и бизнес-вумен, который стремится иметь оригинальное транспортное средство строгого внешнего вида. Женщины также нередко пользуются Jaguar XF, вызывая к себе искреннее восхищение. Данный автомобиль подойдет всем людям, которые не постоят за ценой, чтобы получить шикарное авто в самом качественном современном исполнении.