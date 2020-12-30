Парковка и движение задом — один из сложнейших маневров в управлении автомобилем, который может стать проблемой не только для новичков, но и для опытных водителей. Особенно если он выполняется в незнакомом месте или в условиях плохой освещенности.

Но существует средство, которое способно значительно упростить езду задним ходом и парковку, — это камера заднего вида на авто. О том, что это за устройство и как его выбрать, поговорим в данной статье.

Что умеют камеры заднего вида?

Главной задачей любой камеры заднего вида является фиксация изображения позади автомобиля и передача его на монитор водителя. Кроме того, современные устройства могут оснащаться и другими дополнительными функциями:

создание динамической разметки для парковки;

предупреждение водителя о препятствиях позади авто;

подсветка для улучшения видимости в темное время суток и т.д.

Камера заднего вида может быть полезным аксессуаром для водителей с любым стажем.

Как выбрать камеру заднего вида?

В зависимости от способа установки камеры бывают:

штатными. Устанавливаются в специальные отверстия, предусмотренные производителем авто;

для рамки, на крышку, в эмблему и т.д. Подобные камеры интегрируются в различные кузовные элементы (рамки, накладки, номерные знаки и т.д.;

врезные. Монтируются в посадочные отверстия, которые должен вырезать сам владелец автомобиля;

универсальные. Крепятся на саморезы либо на двухсторонний скотч.

Важным параметром любой камеры заднего вида также является способ вывода изображения. Для этого могут использоваться различные виды устройств:

штатный компьютер автомобиля;

отдельный автонавигатор (если есть);

монитор, встроенный в зеркало заднего вида.

Выбор достаточно обширен, главное чтобы выводящее устройство имело подходящий разъем с поддержкой ТВ-сигнала.

И последнее, о чем бы хотелось сказать, — это характеристики самой оптической системы:

тип матрицы. В камерах заднего вида используют матрицы типа CCD и CMOS. Первые отличаются более высокой светочувствительностью, что позволяет получать более четкое изображение в темное время суток, а вторые проигрывают по этому параметру, но зато имеют доступную стоимость;

углы обзора. Оптимальным считается угол в 170 градусов. Минимальный порог, обеспечивающий более-менее достаточный обзор, — 120 градусов;

наличие подсветки. Камеры могут оснащаться LED и ИК-подсветкой для освещения площади позади автомобиля в темное время суток.

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