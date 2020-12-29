В настоящее время автомобилисты имеют возможность купить наручные часы под своим любимым брендом. Они идеально отвечают дизайну машины и гармонично дополняют имидж своего обладателя.

«Умные» часы для автомобилистов от компании Mercedes-Benz

Любой интернет-магазин часов предлагает множество моделей этих изделий. Автопроизводитель Mercedes-Benz вместе с компанией Pebble Technology создал «умные»

часы для автовладельцев. Они позволяют, находясь на расстоянии от автомобиля:

определить его местонахождение;

получить сведения об объеме горючего в баке;

проверить состояние центрального замка.

На сайте https://worldofwatch.ru/catalog/naruchnye-chasy/yaponskie-chasy/seiko можно купить часы для автомобилистов в Москве. Во время пребывания в салоне «умные» часы Mercedes-Benz могут предоставлять водителю информацию о ремонте дорог или о пробках. Оповещение производится с помощью их вибрирования. При этом данные гаджет получает от других автомашин с использованием технологии V2V. Помимо того, на часах имеются три кнопки, программируемые владельцем по своему желанию. К примеру, можно настроить их таким образом, чтобы при нажатии клавиши активизировалось голосовое управление Siri, предоставлялись данные о ситуации на дорогах или показывались отчеты об опасных ситуациях на дорогах.

«Умные» часы для автомобилистов от компании Nissan

Главными часовыми грандами Японии считаются Casio, Orient, Seiko. Конкуренцию им составляют компьютеризированные часы Nismo, разработанные японским автопроизводителем Nissan. Они могут подключаться к бортовому автомобильному компьютеру и получать информацию о функционировании его агрегатов и узлов, в частности, показывать на дисплее расход горючего и среднюю скорость. Девайс связывается с машиной с использованием приложения для смартфона при помощи беспроводного соединения Bluetooth LE. Помимо этого, он выдает сведения о физическом состоянии водителя (температура тела, пульс и прочие жизненные параметры). С использованием такого устройства можно вести общение и обмениваться информацией в соцсетях Instagram, Facebook, Pinterest и Twitter. На дисплей «умных» часов также выводятся сообщения от фирмы Nissan, связанные с авто. Гаджет управляется с применением двух кнопок и прикрепляется к руке при помощи простой застежки.

Наручные часы от крупнейших автомобильных брендов – отличный презент для любого автолюбителя. Они сочетают в себе практичность и функциональность.