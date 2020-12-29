Основные поломки в легковых автомобилях

Поломка автомобиля – огромная неприятность для любого водителя. Некоторые проблемы серьезны, некоторые – довольно легко и с минимальными усилиями устранимы. Существуют также неисправности, которые фиксируются гораздо чаще остальных.

Наиболее распространенные поломки

Их список можно представить следующим образом:

Появление светодиода Check Engine на приборной панели. Если машина укомплектована электронным блоком управления силовой установкой, то вероятность появления этого значка высока. Обнаружение электроникой любой ошибки приводит к его загоранию. Игнорировать “Check” нельзя, лучше сразу отправиться на диагностику, понять причину, чтобы исключить усугубление повреждения;

Проблемы подвески. Российские дорогие – тема для отдельного разговора. Даже в городской черте их качество порой столь низкое, что поездка может обернуться пробитой стойкой. На сайте http://china-opt.in.ua/detali_podveski/amortizatory_i_komplektuyushchie/ можно выбрать амортизаторы и заказать их, к сожалению, восстановление сломанной детали невозможно, требуется замена;

Увеличение топливного расхода. Не всегда проблема касается неисправности транспортного средства, вполне вероятно, что суть ее – некачественный бензин. Однако, игнорировать чрезмерный “аппетит” машины нельзя, есть вероятность, что он вызван некорректной работой некоторых деталей системы подачи топлива, фильтров, датчиков расхода воздуха, содержания углекислоты в выхлопе;

Ухудшение управляемости, потеря чувствительности, точности рулевого колеса. Характер поломки можно установить только в процессе диагностики. Нужно осмотреть наконечники рулевых тяг, подшипники, обеспечивающие корректное вращение вала. Предельно допустимый показатель люфта руля – 10 градусов. Отклонения от этой нормы, вибрации при наборе скорости, “отдача” при проезде препятствий – поводы для диагностики и ремонта;

Разрыв ремня ГРМ. Внезапный обрыв чреват капитальным ремонтом мотора, дорогостоящим и сложным. Необходимо не просто придерживаться рекомендованных интервалов замены детали, но и периодически осматривать ремень. Если на нем появились трещины, лучше поменять.

Сервисное обслуживание – залог безотказной работы

Состояние транспортного средства нужно контролировать. Следование рекомендованным интервалам ТО позволяет зафиксировать поломку на самой ранней стадии и провести ремонт, который окажется недорогим и максимально эффективным, исключающим развитие и усугубление дефекта.