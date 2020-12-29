Какие законы предусмотрены за вождение в пьяном виде в Северной Каролине

Водитель, который был в пьяном виде или создал аварийную ситуацию, повлекшую тяжелые последствия подвергается административному и уголовному наказанию. В каждом штате США есть свои внутренние законы, определяющие степень вины пьяного водителя. Аналогичные требования предъявляются к пьяным водителям и штате Северная Каролина, где подробно можно ознакомиться https://dtpamerica.com/dtp-car/accident-car-north-carolina/. Профессиональная помощь юриста поможет решить даже самый сложный вопрос, где виновником ДТП был пьяный водитель на территории штата Северная Каролина.





Наказания для пьяных водителей

На территории штата есть 5 уровней наказания пьяных водителей. Каждый уровень рассматривается с учетом срока давности выявления водителя в нетрезвом виде.

Уровень Первый. Водителю назначают уголовное наказание. В виде лишения свободы сроком от 30 дней до 24 месяцев. Суд дополнительно назначит штраф в размере $ 4000. Уровень Второй. Нетрезвый водитель лишается свободы сроком от 7 дней до 12 месяцев. Дополнительно судебная коллегия вправе наложить штраф в размере $ 2000. Уровень Третий. Правонарушителю назначают тюремный срок от 72 часов до 180 дней. Дополнительно накладывают штраф в размере $1000. Уровень Четвертый. Водитель, который был нетрезвым, лишается свободы сроком от 48 часов до 120 дней, и дополнительно накладывается штраф в размере $ 500. Уровень Пятый. Нетрезвый водитель лишается свободы на срок от 24 часов до 60 суток, при этом размер штрафа составляет $ 200.

На время заключения под стражей у водителя изымаются водительские права. В дальнейшем вводится процедура возврата водительских прав, с обязательным условием оплаты нового страхования.

Дополнительные выплаты при ДТП

Профессиональный русскоговорящий юрист при ДТП помогает клиентам решать любые вопросы, в том числе связанные с получением компенсации от страховых компаний, если имеет место автокатастрофы. Участники ДТП, в том числе виновные, могут получить компенсации, связанные с прохождением лечения, реабилитации после травмы, и т.д. Как правило, компенсацию после обращения в страховую компанию можно получить спустя 3-6 месяцев. Важно понимать, что согласно законам Северной Каролины, участник ДТП может обратиться за возмещением в страховую компанию только в течение 3 лет. По истечении этого срока, если имеются факты по ДТП, компенсацию можно получить только в судебном порядке.

Участники ДТП, причем все без исключения должны зафиксировать данные об аварии в Департаменте транспортных происшествий штата. Это необходимо сделать в течение 15 календарных дней. Также необходимо в течение 14 дней обратиться в медицинское учреждение, где необходимо зафиксировать ваше состояние здоровья для получения компенсации от страховой компании. Посещение лечебного заведения обязательно, даже если вы не получили каких-то травм. В остальных случаях помощь окажет русскоговорящий адвокат, который знает нюансы местного законодательства.