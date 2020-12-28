Можно ли поднимать грузы экскаватором

В процессе строительства часто используют экскаватор – машину, основной задачей которой является выкапывание грунта и перенос его в другие места или транспортные средства. На рынке можно найти разные виды этой техники, отличающиеся между собой формой, размером, функционалом и областью применения.

Конструкция и виды экскаваторов

Экскаваторы – это устройства, которые используются для земляных работ. Они не только роют траншеи и котлованы, но и выполняют транспортные и погрузочные функции. Конструкция зависит от типа машины, но можно выделить части, которые являются общими для этой спецтехники — шасси, кабину оператора и систему управления. Их можно разделить по видам в зависимости от типа шасси.

В продаже есть большое количество разнообразных видов данной техники — гусеничные, колесные, шагающие экскаваторы и модели без собственного привода, размещенные на прицепе или другом транспортном средстве. Спецтехника также делится в зависимости от привода на дизельные и электрические. По системе управления выделяют механические, гидравлические, пневматические и электрические. По характеру выполняемых работ землеройное оборудование распределяют на циклические машины и экскаваторы непрерывного действия.

Использование землеройных машин в качестве погрузчиков

При выполнении различных задач компактные колесные экскаваторы конкурируют с погрузчиками. Спецтехника марки JCB отличается:

высокой производительностью;

прочной конструкцией;

комфортными условиями во время работы.

В моделях JS145W, JS160W, JS175W расход топлива снизился на 10%. Оборудование, оси, стабилизаторы и лемех подходят для самых тяжелых задач. JS20MH – машина весом 20 т с подъемной кабиной оператора до высоты до 5380 мм рекомендуется для загрузки контейнеров в различных отраслях промышленности. Техника британского концерна отличается простотой технического обслуживания, обеспечивает безопасные условия работы.

Мировые производители соревнуются в функциональности этих устройств. Компания Komatsu гарантирует, что среди особенностей модели PW180-10 – не только компактная конструкция, но и повышенная грузоподъемность. Мини-экскаваторам приходится работать в условиях узкого пространства, поэтому многие машины занимают минимум места. Примером может быть экскаватор Volvo EW R 150 E. У него наименьший радиус поворота, что обеспечивает эффективное выполнение задач на небольших площадях.

Как выбрать экскаватор?

Выбор нужного экскаватора зависит от характера земляных и погрузочно-разгрузочных работ. Для рытья глубоких траншей подойдут модели с обратной лопатой и драглайном. Земснаряд применяют для очистки водоемов и добычи песка. Для подъема грузов используют машины с предусмотренными производителем тросами, цепями и ремнями, имеющими маркировку с обозначением грузоподъемности.

Экскаваторы необходимы многим строительным компаниям, которые заказывают и оплачивают спецтехнику для частого использования. Однако такие покупки связаны с большими расходами, ведь новые машины стоят как автомобили премиум-класса из салона. Владельцы бизнеса часто предпочитают правильно вложить деньги, приобретая б/у экскаваторы. При грамотной эксплуатации техника прослужит в течение многих лет, при этом компания сэкономит значительные средства. Купить различные виды этих машин можно на портале Автолайн. На страницах сайта представлен большой выбор моделей популярных марок. Вся спецтехника находится в хорошем состоянии, прошла техосмотр и предпродажную подготовку.