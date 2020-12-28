Как освежить и обновить салон авто

С течением времени и сменой цифр на спидометре изнашивается не только механика транспортного средства, но и утрачивает первоначальный привлекательный вид его внутренняя часть — салон. Пластик покрывается царапинами, руль и обивка сидений затираются, покрываются разнообразным пятнами и выцветают. Как исправить ситуацию с минимальными физическими и материальными вложениями — расскажем в нашем небольшом мини-обзоре.

Уборка салона

Первое, с чего следует начать — убрать со всех поверхностей скопившиеся за месяцы (или годы) эксплуатации слои пыли и грязи. Для очистки ковриков, обивки салона и сидений необходимо использовать мощный пылесос, а при наличии пятен — специальные моющие средства. Также не забудьте промыть окна как с внешней, так и с внутренней стороны, чтобы удалить с них налипшую жировую пленку.

Обновление руля

Руль — одна из главных деталей салона, которая больше всего контактирует с водителем и по которой безошибочно можно определить срок эксплуатации транспорта. Даже спустя короткое время на ней обязательно появляются различные потертости и прочие эстетические дефекты. Их можно устранить самостоятельно, путем покраски или перетяжки руля собственными силами, или пойти наименее трудозатратным путем, заказав новый чехол в специализированном магазине.

Чистка пластиковых элементов

Здесь все зависит от материала и степени изношенности. Небольшие царапины и потертости хорошо устраняются специальными очищающими средствами, которые сейчас можно найти в любом автомагазине. Они наносятся на деталь буквально на четверть часа, а затем аккуратно смываются. Для глянцевого пластика следует выбирать средства с добавками воска, для матового — с созданием антибликового эффекта.

Если же пластик имеет более печальный вид, присутствуют трещины и отломанные куски, здесь нужна кардинальная реанимация — полная замена поврежденной детали.

Реставрация сидений

Часто даже лучшие моющие средства не в состоянии справится с загрязнениями и пятнами, оставшимися на сидениях. Решить проблему с минимальными трудозатратами и кардинально изменить интерьер салона поможет установка новых чехлов поверх старой выцветшей и затертой обивки. Профессиональная фабрика авточехлов Чехлер https://chehler.ru имеет большой ассортимент подобной продукции в различном тканевом и цветовом исполнении. Все чехлы изготавливаются по индивидуальным лекалам, соответствующим моделям авто, безупречно садятся на предназначенные для них сидения.

Последний штрих — установка нового ароматизатора с приятным освежающим запахом. Лучше всего использовать натуральные, с добавлением эфирных масел: с запахами ванили, сосны, можжевельника, цитруса. Они благотворно влияют на самочувствие и помогают в концентрации внимания, что очень важно для водителя.