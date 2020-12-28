Гидростанции высокого качества

Гидростанции (масляные станции) – специализированное оборудование, предназначенное для преобразования входной энергии любого вида в усилие жидкостного потока. Выступая в качестве гидропривода, они создают требуемое давление гидравлического масла в оборудовании и приборах, обеспечивая их стабильную и эффективную работу. Широкое применение они получили в качестве устройств, подающих смазочные материалы в узлы механизмов для их смазки и охлаждения. Также их используют для фильтрации, очистки и перекачки масла. Но чтобы оборудование в процессе эксплуатации отличалось высокой эффективностью, стабильностью работы, порадовало продолжительностью службы, следует осознанно подойди к процессу выбора. Необходимо обратить внимание на конструктивные особенности, технические характеристики и качество узла.

Основные технические характеристики маслостанций

Конструктивно маслостанция состоит из первичного (приводного) двигателя, гидравлического насоса (преобразует входную энергию в усилие сжатого жидкостного потока), масляного бака (хранит рабочую жидкость и охлаждает ее между циклами), трубопроводной обвязки и сливного фильтра (задерживает загрязнения, обеспечивая чистоту циркулирующего масла). Для удобства эксплуатации все это оборудование закрепляется на прочной раме.

Чтобы подобрать гидравлическую станцию, рекомендуется обратить внимание на ключевые эксплуатационные характеристики:

мощность мотора;

тип приводного двигателя: электрический бензиновый, дизельный, пневматический;

объем масляного бака;

производительность;

массогабаритные показатели.

Следует предусмотреть небольшой запас по мощности, что позволит обеспечить стабильность работы в высоконагруженных режимах.

Как выбрать качественное оборудование

Залог стабильной и продолжительной службы гидростанции – высокое качество компонентов и изготовления. Не хотите рисковать, сделайте изначально выбор в пользу продукции от надежных и проверенный временем производителей. За годы работы на рынке себя отлично зарекомендовали товары от таких торговых марок, как Ponar, DOA, Binotto, Dropsa, Bezares, HYDRAULICS, HydroCar и пр. Они совмещают в себе высокие эксплуатационные характеристики, надежность, стабильность и вполне разумную стоимость.

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