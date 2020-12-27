Займ под залог автомобиля Toyota

Автоломбард «Союз Кредит» выдаёт займы под залог автомобилей Toyota. Получите до 90% стоимости автомобиля на выгодных условиях!
Toyota – крупнейшая японская марка, которая пользуется популярностью во всём мире. Автомобили «Тойота» отличаются надёжностью, комфортом, продуманным до мелочей дизайном. Это не только отличный выбор средства передвижения, но и неплохое денежное вложение. В сложной жизненной ситуации под залог автомобиля «Тойота» можно получить займ, который поможет решить финансовые проблемы.
Условия кредитования в автоломбарде
Автоломбард «Союз Кредит» предлагает ссуды на самых выгодных условиях в Санкт-Петербурге. Заложив автомобиль, вы получаете наличные на руки и можете распоряжаться ими по собственному усмотрению.
Займ под залог Toyota выдаётся на следующих условиях:
- максимальная сумма ссуды – до 90% от стоимости автомобиля;
- процентная ставка – 1% в месяц;
- срок кредитования – вычисляется индивидуально, зависит от суммы кредита, пожеланий заёмщика и других факторов, обычно составляет от 1 месяца до 3 лет.
Мы принимаем в качестве залога автомобили Toyota разного года выпуска, в разном состоянии, с любым пробегом. Сумма займа определяется оценочной стоимостью авто, дополнительных гарантий в виде справки о доходах не требуется.
Автомобиль помещается на охраняемую стоянку ломбарда и возвращается владельцу после полного погашения задолженности.
Как получить займ под залог ПТС
Возможна выдача ссуды под залог ПТС – это более удобное решение, так как автомобиль остаётся в распоряжении заёмщика, а ломбард принимает на хранение исключительно документ. Условия кредитования при этом такие же выгодные:
- максимальная сумма ссуды – до 80-90% от стоимости автомобиля;
- процентная ставка – 1% в месяц;
- срок кредитования – вычисляется индивидуально, зависит от суммы кредита, пожеланий заёмщика и других факторов, в среднем составляет от 1 месяца до 3 лет.
Что нужно, чтобы получить ссуду под залог Toyota или ПТС
Оформление займа не занимает много времени и осуществляется в 3 простых шага:
- заполнение формы на сайте;
- визит оценщика и оценка автомобиля;
- посещение офиса для подписания договора и получения наличных.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, ПТС и свидетельство о собственности на автомобиль. Дополнительные документы, справки о доходах, поручители не требуются. Наличие официальной работы и место прописки не имеют значения.
Автоломбард «Союз Кредит» работает круглосуточно, без выходных и праздников. Обращайтесь к нам в любое время, когда вам понадобится выход из сложной финансовой ситуации.