Займ под залог автомобиля Toyota

Автоломбард «Союз Кредит» выдаёт займы под залог автомобилей Toyota. Получите до 90% стоимости автомобиля на выгодных условиях!

Toyota – крупнейшая японская марка, которая пользуется популярностью во всём мире. Автомобили «Тойота» отличаются надёжностью, комфортом, продуманным до мелочей дизайном. Это не только отличный выбор средства передвижения, но и неплохое денежное вложение. В сложной жизненной ситуации под залог автомобиля «Тойота» можно получить займ, который поможет решить финансовые проблемы.

Условия кредитования в автоломбарде

Автоломбард «Союз Кредит» предлагает ссуды на самых выгодных условиях в Санкт-Петербурге. Заложив автомобиль, вы получаете наличные на руки и можете распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Займ под залог Toyota выдаётся на следующих условиях:

максимальная сумма ссуды – до 90% от стоимости автомобиля;

процентная ставка – 1% в месяц;

срок кредитования – вычисляется индивидуально, зависит от суммы кредита, пожеланий заёмщика и других факторов, обычно составляет от 1 месяца до 3 лет.

Мы принимаем в качестве залога автомобили Toyota разного года выпуска, в разном состоянии, с любым пробегом. Сумма займа определяется оценочной стоимостью авто, дополнительных гарантий в виде справки о доходах не требуется.

Автомобиль помещается на охраняемую стоянку ломбарда и возвращается владельцу после полного погашения задолженности.

Как получить займ под залог ПТС

Возможна выдача ссуды под залог ПТС – это более удобное решение, так как автомобиль остаётся в распоряжении заёмщика, а ломбард принимает на хранение исключительно документ. Условия кредитования при этом такие же выгодные:

максимальная сумма ссуды – до 80-90% от стоимости автомобиля;

процентная ставка – 1% в месяц;

срок кредитования – вычисляется индивидуально, зависит от суммы кредита, пожеланий заёмщика и других факторов, в среднем составляет от 1 месяца до 3 лет.

Что нужно, чтобы получить ссуду под залог Toyota или ПТС

Оформление займа не занимает много времени и осуществляется в 3 простых шага:

заполнение формы на сайте;

визит оценщика и оценка автомобиля;

посещение офиса для подписания договора и получения наличных.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, ПТС и свидетельство о собственности на автомобиль. Дополнительные документы, справки о доходах, поручители не требуются. Наличие официальной работы и место прописки не имеют значения.

Автоломбард «Союз Кредит» работает круглосуточно, без выходных и праздников. Обращайтесь к нам в любое время, когда вам понадобится выход из сложной финансовой ситуации.