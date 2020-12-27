Секретки помогут обезопасить авто от кражи колес

Красивый современный автомобиль всегда привлекает внимание и вызывает массу эмоций. И это касается не только других водителей, переходов или коллег и соседей человека, у которого есть достойное авто, но также и более сомнительных личностей. Имея в распоряжении машину, надо уделить внимание вопросу безопасности тех ее частей, которые легче всего украсть. В первую очередь это обычно касается колес – мошенники под покровом ночи запросто воруют в машины все 4 колеса, а владелец обнаруживает пропажу лишь поутру. Существуют различные методы защиты автомобиля от воровства и демонтажа дисков, но среди них стоит выделить наиболее простой и эффективный – использование так называемых секреток.

Что такое секретки на хонду или любое другое популярное авто? Это специальный крепеж, устанавливаемый вместо обычных болтов и гаек, которыми колесо крепится к ходовой части. Он отличается тем, что имеет к себе специальный ключ и только этим ключом можно снять секретку. Когда мошенники попытаются украсть колеса, они вдруг обнаружат, что те крепятся не на стандартных болтах и гайках, а на секретках. А так как к секреткам у них ключей нет, то придется быстренько убираться подальше без добычи.

Особенности выбора секреток

Рынок секреток достаточно многообразный, поэтому каждый заинтересованный водитель сможет легко выбрать здесь для себя то, что ему больше всего понравится. Покупая секретки для мазды, ВАЗ, БМВ и любой другой марки авто, смотрите на такие моменты:

Особенности профиля изделия. Существуют фигурные, дырчатые, ассиметричные секретки, варианты с эксцентриком. К каждому варианту идет свой ключ, который не подойдет больше ни для какого другого изделия, кроме своего «родного». Выбирайте секретку со сложным профилем, чтобы подобрать к ней ключ из стандартного набора было максимально сложно;

Бренд. Десятки известных производителей предлагают свои товары и здесь сложно рекомендовать какие-то конкретные бренды. Смотрите на общее качество товара, на отзывы других покупателей, на то, как секретки определенного производителя прослужили Вашим знакомым, коллегам, родственникам.

Не путайте секретки на колеса мицубиси с противоугонными болтами. Это второе название секреток, но лучше их так не называть, ведь они совершенно не защищают от угона, для этого есть уже другие методы обеспечения безопасности.

Устанавливайте на авто секретки и перестаньте бояться, что в одно «прекрасное» утро обнаружите машину без колес!