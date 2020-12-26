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Автоломбард – удобная услуга

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Когда срочно нужны деньги, а с быстрым получением кредита в банке возникают проблемы, выход состоит в использовании услуг автоломбарда. Это решение имеет целый ряд преимуществ.

Виды автоломбардов

Срочный автоломбард в Москве представляет собой организацию, предоставляющую займы клиентам под залог автомобилей на небольшой срок. Автомобильные ломбарды делятся на несколько видов, в том числе:

  • независимые автоломбарды, специализирующиеся исключительно на данном бизнесе;
  • ломбарды при автосалонах, где машины обычно перепродаются в тех случаях, когда клиент не погасил вовремя задолженность;
  • автоломбарды при обыкновенных ломбардах, служащие в качестве дополнительного источника прибыли для головной организации;
  • автомобильные ломбарды при банковских учреждениях, созданные ими и работающие в соответствии с определенными ими правилами.

Среди перечисленных видов автоломбардов самыми распространенными являются независимые. Когда они выдают деньги под залог авто в Москве, то самостоятельно устанавливают все условия договора займа. Кроме того, они могут самостоятельно оценивать закладываемую собственность и страховать ее в выбранной страховой фирме.

Особенности кредитования в автоломбарде

Автозайм в ломбарде отличается от банковского кредита, прежде всего, высокой скоростью. Для получения кредита в банке необходимо собрать большое количество документов, на проверку которых и принятие решения может уйти больше месяца. Так что в форс-мажорной ситуации срочно получить в банке деньги не получится. При этом автоломбарды не требуют предоставлять множество документов и привлекать поручителя. Они не интересуются кредитной историей клиента. Помимо того, величина начисляемых автоломбардами процентов за использование займов, составляет от 1% до 8% в месяц, а сроки погашения варьируются от одного дня до года и более. При досрочном возврате займа автоломбард может изменить проценты и понизить ставку, благодаря чему клиент сможет сэкономить свои деньги. Нужно также учитывать, что величина займа в автоломбарде составляет не более 90% от стоимости машины, а чаще она оказывается значительно меньше.

Таким образом, использование услуг автоломбардов является одним из наиболее быстрых и удобных способов взять взаймы крупную сумму денег. Законодательство гарантирует безопасность и честность сделки, заключаемой владельцем машины и автоломбардом.

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