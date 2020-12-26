Немецкий автопроизводитель под брендом Skoda выпустит новую модель, которая будет предназначена для развивающихся стран.

Volkswagen выпустит новый кроссовер Skoda дешевле Hyundai Creta по мотивам концепта IN. Первым рынком для субкомпактной модели станет Индия, где уже стартовали ее испытания.

Автомобиль уже заметили во время тестирования, а фото опубликовали в Сети. Также сообщают и некоторые подробности.

В частности, уже известно, что основой для нового кроссовера станет платформа от Volkswagen Taigun. От этой модели достанутся и силовые установки, а также оформление салона.

То есть в моторной гамме будут представлены 1,0 и 1,3-литровые агрегаты мощностью 110 и 150 л.с. При этом дизельные двигатели для новой модели в Индии предлагать не планируют.

Среди трансмиссии предложат шестискоростную механику или автомат, а также семиступенчатый робот. О сроках запуска новинки информации пока нет. Презентация серийной версии должна пройти весной будущего года.