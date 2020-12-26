УАЗ начнет реализацию внедорожников в США уже в 2021 году

Российский автопроизводитель намерен в следующем году выйти на американский рынок с двумя своими моделями.

Автомобили компании выйдут с другими названиями и по цене выше, чем в России. В частности, на рынок США УАЗ намерен вывести Патриот и Пикап.

Их реализацией там займется компания Bremach Inc., а она и становится официальным дистрибьютором авто УАЗа в США.

Как сообщил Ульяновский автомобильный завод, в октябре этого года они отправили в Америку два автомобиля, которые были предназначены для сертификации.

Эти экземпляры сейчас проходят испытания. Внедорожник на новом рынке получил название Bremach Taos и ценник от 26 405 долларов, а это около 1,9 млн рублей.

Пикап поступит в продажу как Brio, но его стоимость пока не объявлена. Патриот будут продавать с 2,7-литровым 150-сильным ДВС и шестискоростным автоматом.