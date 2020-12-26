Главная » Новости

УАЗ начнет реализацию внедорожников в США уже в 2021 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Российский автопроизводитель намерен в следующем году выйти на американский рынок с двумя своими моделями.
Автомобили компании выйдут с другими названиями и по цене выше, чем в России. В частности, на рынок США УАЗ намерен вывести Патриот и Пикап.

Их реализацией там займется компания Bremach Inc., а она и становится официальным дистрибьютором авто УАЗа в США.

Как сообщил Ульяновский автомобильный завод, в октябре этого года они отправили в Америку два автомобиля, которые были предназначены для сертификации.

Эти экземпляры сейчас проходят испытания. Внедорожник на новом рынке получил название Bremach Taos и ценник от 26 405 долларов, а это около 1,9 млн рублей.

Пикап поступит в продажу как Brio, но его стоимость пока не объявлена. Патриот будут продавать с 2,7-литровым 150-сильным ДВС и шестискоростным автоматом.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика