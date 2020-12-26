Haval запатентовала обновленный кроссовер Haval H6 в России

Изображения экстерьера кроссовера после обновления уже появились в базе Роспатента.

Появление Haval H6 в Роспатенте может указывать на то, что компания намерена начать продажи его в России.

Впрочем, не исключено, что таким образом автопроизводитель защищает свои права на дизайн.

Ранее были слухи, что Haval организует в России продажи кроссовера нового поколения, на что также указывали фото с конвейера завода в Тульской области, на котором был запечатлён автомобиль третьего поколения.

Официально о появлении обновленного кроссовера в РФ компания не заявляла. Напомним, что на китайском рынке автомобиль пережил смену поколений летом этого года.

Автомобиль создали на новой платформе, а в отличие от предшественника он получил поперечное расположение двигателя, а также заднюю многорычажку и переднюю подвеску McPherson.

Изменились и габариты кроссовера. В частности до 4 653 мм увеличилась длина. Вес автомобиля за счет новой платформы снизили на 44 кг.

Что касается моторной гаммы, то в Китае модель представлена с 1,5 и 2,0-литровыми установками мощностью 169 и 224 л.с.

Среди трансмиссий доступен только семискоростной робот, который работает с приводом на переднюю или обе оси.