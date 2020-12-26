Рейтинг автомобилей, в который вошли модели с самыми надежными моторами, составила компания CarMD.

CarMD занимается аналитикой рынка запчастей и сервисных обращений, а при исследовании специалисты изучали данные 15,5 млн легковушек, выпущенных и реализованных за период с 1996 по 2020 год на территории США.

Основой рейтинга стали данные по частоте срабатывания check-engine, а этот индикатор загорается в случае неисправности двигателя или необходимости его проверки.

Так, Mitsubishi возглавил рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями. Именно в таких автомобилях реже всего наблюдались проблемы с силовой установкой.

На втором месте оказались машины марки Mercedes-Benz, а на третьей позиции расположились модели немецкой компании Volkswagen.

В первой пятерке лидеров оказались Buick и Ford. Также надежные силовые установки предлагаются в автомобилях Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Что касается моделей, которые имеют наиболее надежные двигатели, то в первой пятерке оказались Toyota Tacoma 2017 и 2018 годов выпуска, Honda CR-V 2015 года, Toyota Camry и Honda Accord 2018-го и 2017-го годов выпуска.