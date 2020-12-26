Как содержать складскую технику в порядке?

Логистика – это кровеносная система экономики, а склад – это ее сердце. Бурное развитие промышленного производства потребовало новых подходов к решению задач транспортировки и хранения грузов.
Грузопотоки многократно увеличились и традиционные бригады грузчиков не могли бы справиться со всеми задачи погрузки/разгрузки, комплектации партий товаров, складирования.
Сегодня для облегчения труда грузчиков и повышения продуктивности в складском бизнесе широко применяется спецтехника.
- Ручные и самоходные тележки.
- Штабелеры.
- Вилочные погрузчики.
- Подъемники.
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Обслуживание складской техники
Оборудование и техника для автоматизации логистических задач выпускается промышленность как в ручном формате (на основе использования физической силы рабочего), так и с электрическим приводом либо двигателем внутреннего сгорания.
Для длительной, надежной и безопасной, безаварийной эксплуатации спецтехники необходимо обеспечить полноценное техническое обслуживание. Допуск к работе неисправного оборудования запрещен и является серьезным нарушением требований Охраны труда.
- Осмотры техники перед допуском к работе.
- Комплексная диагностика с целью своевременного выявления проблемных деталей.
- Технические осмотры.
- Капитальный ремонт.
- Замена комплектующих с заданной периодичностью согласно фабричных инструкций.
Заказать весь спектр услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонтам спецтехники можно на сайте https://angaragrupp.ru/remont-i-servis. Работы выполняются персоналом, прошедшим подготовку в авторизованных центрах ведущих производителей складской техники. В процессе обслуживания применяются современные приборы и компьютерные династические системы.
Качественные оригинальные запчасти – залог длительной безопасной эксплуатации техники
Эксперты утверждают, что одной из основных причин аварийности и производственного травматизма является использование контрафактных запчастей, непредусмотренных инструкциями производителя расходных материалов и несоответствующих горюче-смазочных материалов.
В каталоге на сайте https://angaragrupp.ru/katalog/zapchasti можно подобрать оригинальные запчасти и комплектующие, расходные материалы для складской техники и оборудования всех ведущих мировых производителей.
Своевременное, согласно фабричных инструкций и правил Охраны труда техническое обслуживание – залог экономичной, длительной, безаварийной и безопасной экспатриации спецтехники и складского оборудования.