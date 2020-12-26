Главная » Автосоветы

Как содержать складскую технику в порядке?

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Логистика – это кровеносная система экономики, а склад – это ее сердце. Бурное развитие промышленного производства потребовало новых подходов к решению задач транспортировки и хранения грузов.

Грузопотоки многократно увеличились и традиционные бригады грузчиков не могли бы справиться со всеми задачи погрузки/разгрузки, комплектации партий товаров, складирования.

Сегодня для облегчения труда грузчиков и повышения продуктивности в складском бизнесе широко применяется спецтехника.

  • Ручные и самоходные тележки.
  • Штабелеры.
  • Вилочные погрузчики.
  • Подъемники.

Более подробно ознакомиться со складской техникой, приобрести, взять в аренду нужное оборудование и приспособления для работы на складе можно на сайте https://angaragrupp.ru.

Обслуживание складской техники

Оборудование и техника для автоматизации логистических задач выпускается промышленность как в ручном формате (на основе использования физической силы рабочего), так и с электрическим приводом либо двигателем внутреннего сгорания.

Для длительной, надежной и безопасной, безаварийной эксплуатации спецтехники необходимо обеспечить полноценное техническое обслуживание. Допуск к работе неисправного оборудования запрещен и является серьезным нарушением требований Охраны труда.

  • Осмотры техники перед допуском к работе.
  • Комплексная диагностика с целью своевременного выявления проблемных деталей.
  • Технические осмотры.
  • Капитальный ремонт.
  • Замена комплектующих с заданной периодичностью согласно фабричных инструкций.

Заказать весь спектр услуг по техническому обслуживанию, диагностике и ремонтам спецтехники можно на сайте https://angaragrupp.ru/remont-i-servis. Работы выполняются персоналом, прошедшим подготовку в авторизованных центрах ведущих производителей складской техники. В процессе обслуживания применяются современные приборы и компьютерные династические системы.

Качественные оригинальные запчасти – залог длительной безопасной эксплуатации техники

Эксперты утверждают, что одной из основных причин аварийности и производственного травматизма является использование контрафактных запчастей, непредусмотренных инструкциями производителя расходных материалов и несоответствующих горюче-смазочных материалов.

В каталоге на сайте https://angaragrupp.ru/katalog/zapchasti можно подобрать оригинальные запчасти и комплектующие, расходные материалы для складской техники и оборудования всех ведущих мировых производителей.

Своевременное, согласно фабричных инструкций и правил Охраны труда техническое обслуживание – залог экономичной, длительной, безаварийной и безопасной экспатриации спецтехники и складского оборудования.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика