Германия предлагает инновационную альтернативу автомобилям с ДВС и выпускаемым электрокарам

Cтраны мира одна за другой объявляют о сроках отказа от выпуска новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Что это, тщательно просчитанные шаги и наличие альтернатив или просто политические решения, за которые нынешние власти не будут нести никакой ответственности, так как уже покинут политическую сцену?

Все как один едины в выборе решения — на повсеместный переход на электромобили. Так, к примеру, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью для Financial Times заявил, что правительство рассчитывает ввести запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов, начиная с 2030 года, что является частью плана из десяти пунктов по снижению выбросов углерода в Великобритании к 2050 году. Норвегия поставила себе в качестве цели 2025 год, хотя уже сейчас около 50 % проданных в стране автомобилей являются электрическими. Германия также рассматривает введение запрета с 2030 года, а Франция — с 2040 года.

Но в рядах стран и производителей автомобилей не всё так однозначно. Президент концерна Toyota Motor Акио Тойода выразил обеспокоенность из-за планов быстрого перехода на электромобили, заявив об этом на пресс-конференции Ассоциации автопроизводителей Японии 17 декабря 2020 года. Он обратил внимание, что сторонники электромобилей не учитывают выбросы, которые образуются в результате генерации электроэнергии, а также расходы, связанные с переходом на электромобили. «Чем больше электромобилей мы произведём, тем больше будет углекислого газа. Когда политики говорят «давайте избавляться от всех бензиновых автомобилей», они понимают это?» — цитирует президента Toyota Motor издание Observer. Если Японию сейчас на 100% перевести на электромобили, уже к лету 2021 года она останется без электричества, утверждает Тойода. Чтобы обеспечить электроэнергией такой парк машин, Япония должна инвестировать от 14 до 37 триллионов иен ($135-358 млрд). Большая часть электричества в Японии сейчас генерируется на угольных или газовых ТЭЦ, поэтому переход на электромобили в условиях сохраняющейся структуры электрогенерации не просто не уменьшит выбросы СО2 в атмосферу, а даже их увеличит.

Таким образом, сам по себе переход на электромобили, которые заряжаются от централизованного электроснабжения решает только одну проблему, это улучшение экологии населённых пунктов, особенно мегаполисов, где эксплуатируются электромобили, но общий объём выбросов углекислого газа при этом не уменьшается, он только переносится в места производства электроэнергии. Можно возразить, что производство электроэнергии будет увеличиваться от ввода новых мощностей солнечной и ветровой генерации, которые покроют возросшую потребность в электроэнергии. С одной стороны, этот аргумент можно принять, но с другой стороны специалисты утверждают, что устойчивость энергосистемы экономически и технически целесообразно поддерживать, когда их доля в общем энергобалансе не превышает 30%, поскольку их зависимость от погодных условий рассматривается критичной, что выражается, в том числе, в переизбытке энергии при благоприятных погодных условиях. Можно, конечно, рассматривать установку накопителей излишков энергии или избыток электроэнергии направлять на выработку водорода, который потом будет использоватьcя для производства энергии или на другие нужды. Однако, возникает вопрос — какая стоимость электроэнергии для потребителя будет при таких манипуляциях? Кроме того, не во всех регионах есть возможно устанавливать ветрогенераторы и солнечные электростанции, и не только из-за погодных условий, но и из-за дефицита или стоимости земли в густонаселённых регионах.

Таким образом можно констатировать, что переход человечества на электромобильность неразрывно связан с реформированием энергетики, целесообразность масштабного перехода на электромобили и запрет на продажи автомобилей с ДВС определяется как многомиллиардными инвестициями в инфраструктуру, так и видом электроэнергии из розетки, является ли она от возобновляемых источников или от сжигания ископаемого топлива?

Holger Thorsten Schubart, генеральный директор Neutrino Energy Group

С точки зрения минимизации инвестиционных затрат, 100% экологичности, удобства для водителей и эстетичности городских улиц наиболее интересным представляется технологическое решение, предлагаемое немецко-американской компанией Neutrino Energy Group. Генеральный директор компании Holger Thorsten Schubart так характеризует это предложение: «Мы предлагаем на первом этапе устанавливать внутри корпусов электромобилей источники постоянного тока, изготовленные с применением Neutrinovoltaic технологии, разработанной нашей компанией. Наше технологическое решение позволит устанавливать их не только на вновь выпускаемые электромобили, но и на уже выпущенные ранее, т.к. эти источники тока имеют компактные размеры. Я считаю, что такое решение является единственно верным в условиях отказа от ископаемого топлива. Можно ли представить, что в Москве, где сейчас повсеместно строятся огромные высотные здания по реновации, где все дворы заполнены машинами и, кажется, нет ни одного свободного уголка, где бы не ставилась машина, что все улицы и дворы были в зарядных станциях, а Санкт-Петербург с его величественной и уникальной архитектурой, или Рим, Берлин, Вена, Токио, Пекин? Этот список можно продолжать бесконечно, немыслимо превращать города в одну большую зарядную площадку. Neutrinovoltaic делает машины практически самозаряжающимися, когда им уже станут не нужны зарядные станции. И наше технологическое решение предназначено не только для электромобилей, но и для электроснабжения домов, электроприборов, бытовой техники, освещения улиц и подъездов и т.д. Neutrinovoltaic технология не просто позволяет создать надёжные автономные источники энергоснабжения: при их массовом внедрении в нашу повседневную жизнь технология Neutrinovltaic способна дать человечеству в глобальном масштабе новый экологичный источник недорогой и безопасной энергии и избавить нас от зависимости не только ресурсоснабжающих компаний, но и нефтегазовых корпораций. А это уже не просто очередной виток технического прогресса, а революция традиционной системы энергоснабжения, которая определит как дальнейшее экономическое развитие нашего общества, так и экологическое здоровье нашей Планеты.»

Электроавтомобили с интегрированными источниками тока, созданные на основе Neutrinovoltaic технологии, – это не только независимость от электрической розетки, от наличия инфраструктуры, административного аппарата и бизнес-структур. Встроенные внутри корпуса электромобилей нейтринные источники тока позволят уменьшить размер аккумуляторной батареи, что положительно скажется на стоимости электрокар и сделает их более доступными для населения. Несомненно, что мировой автомобильной общественности стоит взять эти новые технические решения на вооружение для создания реальной и практичной альтернативы автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Широкомасштабное внедрение этой инновационной технологии станет реальным шагом в экологическое будущее человечества. С подобными техническими решениями можно уверенно вступать в мир без ископаемого топлива и выбросов СО2.