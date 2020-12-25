Что предлагает концерн BMW в 2021 году

В новом, 2021 году, несмотря на спад производства, вызванный коронавирусом, концерн BMW предлагает достаточно новинок. О самых интересных предложениях компании можно прочитать в этой статье.

Мотоциклы 2021

Особое внимание хотелось бы уделить мотоциклам. Именно мотоциклы BMW сегодня являются законодателями моды в этом виде транспорта. Одна из самых ожидаемых новинок будущего года — это Спорт-турер R 1250 RS, который теперь будет и в новом цвете: желтый металлик с черной матовой рамой. Кроме этого новый R 1250 RS получит настоящий спортивный глушитель и будет полностью соответствовать нормативной базе Евро-5. Именно из-за строгих требований европейских стандартов безопасности в новой модели 2021 года этого мотоцикла невозможно будет отключить антиблокировочную систему. Среди дополнительных опций добавленных производителем:

Новые педали и водительские подножки.

Новая система торможения двигателем.

Анодированная крышка двигателя.

Не исключено, что именно эта модель мотоцикла станет самой долгожданной новинкой концерна в новом году.

Лучший электрический кроссовер попадет на российский рынок

Компания BMW уже официально представила свой лучший электрический кроссовер. Новинка получила название iX. Не может не порадовать наших соотечественников тот факт, что появилась информация о начале испытаний этого автомобиля в экстремальных условиях низких температур. Некоторые автолюбители и даже эксперты до сих пор критически относятся к возможности эксплуатации машин на электрической тяге в условиях низких температур. Начавшиеся испытания BMW iX за Полярным кругом призваны развеять все заблуждения о надежности электромобилей в северных странах. Такая информация обнадеживает — возможно, iX готовят под наш, российский рынок.

Самая ожидаемая новинка 2021 года

Ну и напоследок самое интересное! Обновленная версия BMW X4 M, о котором практически нет информации в сети из официальных источников. Однако в интернете уже есть фотографии реальных испытаний этого автомобиля на дорогах Мюнхена. При прохождении испытаний передняя и задняя часть этого спортивного кросс-купе покрыты защитным камуфляжем для специалистов стало ясно, что основные черты кузова будут более изящными, чем у предыдущей модификации. Салон автомобиля так же претерпит серьезных изменений. Уже разработана новая мультимедийная система с большим дисплеем и обновлено программное обеспечение. Сердце BMW X4 M — 3х литровый бензиновый двигатель, имеющий двойной турбонаддув, который даст возможность автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды! Максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Совсем немного времени осталось до того времени, как все вышеперечисленные новинки многие смогут реально увидеть в наших автосалонах, а некоторые счастливчики даже купить! Для немецкого автогиганта нипочем вирусы и локдауны, концерн BMW не сбавляет оборотов!