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Легендарный автомобиль Ниссан Террано

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В мире сегодня достаточно популярных марок автомобилей, но таких, которые успешно выпускаются уже несколько десятилетий не так много. Наглядным примером старожила на автомобильном рынке может стать Nissan Terrano. Это авто выпускается с 1986 года, именно о нем пойдет разговор в этой статье.

Японский внедорожник Ниссан Террано — практичная машина, которая безотказно работает в экстремальных условиях. К примеру, весь 2020 год, в городе Томск это один из самых популярных и продаваемых внедорожников, судя по опросам автомобилистов и статистике продаж. Очевидно, такая тенденция сохранится и на 2021 год.

Содержание
  1. Поколения Nissan Terrano
  2. Первое поколение Nissan Terrano
  3. Второе поколение Nissan Terrano
  4. Третье поколение Nissan Terrano

Поколения Nissan Terrano

На сегодняшний день насчитывается три поколения этого автомобиля:

  • 1 поколение, выпускался, начиная с   1986 и заканчивая 1995.
  • 2 поколение, выпускался, начиная с   1996 и заканчивая 2016.
  • 3 поколение, выпускался, начиная с   2013, и продолжается выпуск до наших дней.

Первое поколение Nissan Terrano

Этот автомобиль впервые поступил в продажу наяпонский и европейский рынок  в 1986 году.Поставлялось авто и в США, под оригинальным именем Pathfinder. У авто был полный привод, независимая задняя подвеска и рамная конструкция. Изначально Ниссан Террано выпускался в трех дверном исполнении, в 1991 года выходит пяти дверная версия. Мотор автомобилей первого поколения мог быть дизельным 2.7 литра, с мощностью 85 — 100 л.с. или бензиновым в 3литра и 155 л.с. Коробка передач — четырех ступенчатая механика или автоматика

Второе поколение Nissan Terrano

В этот автомобиль были внесены серьезные изменения. Вместо рамы появился несущий кузов, полный привод подключался автоматически, появились модификации с задним приводом. Моторы у авто этого поколения были дизельные 2.7,3.0 и 3.2 с мощностью от 130 до 170 л.с. Коробка передач автомат или пяти ступенчатая механика.

Отдельно хотелось бы отметить люксовую версию авто — Nissan Terrano Regulus. Этот автомобиль очень полюбили наши бизнесмены.

Третье поколение Nissan Terrano

Внедорожники этого поколения начали производить с 2013 года. На авто теперь ставят исключительно бензиновые двигатели с пяти или шести ступенчатой, автоматической или механической коробкой передач. В 2016 году был выполнен последний ребрейдинг Nissan Terrano. Именно эти авто сегодня может купить каждый желающий в нашей стране.

В этом обзоре мы особое внимание уделили предыдущим двум поколениям Nissan Terrano. О новой модификации узнать подробную информацию можно у консультантов официальных диллеров компании Nissan.

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