Легендарный автомобиль Ниссан Террано

В мире сегодня достаточно популярных марок автомобилей, но таких, которые успешно выпускаются уже несколько десятилетий не так много. Наглядным примером старожила на автомобильном рынке может стать Nissan Terrano. Это авто выпускается с 1986 года, именно о нем пойдет разговор в этой статье.

Японский внедорожник Ниссан Террано — практичная машина, которая безотказно работает в экстремальных условиях. К примеру, весь 2020 год, в городе Томск это один из самых популярных и продаваемых внедорожников, судя по опросам автомобилистов и статистике продаж. Очевидно, такая тенденция сохранится и на 2021 год.

Поколения Nissan Terrano

На сегодняшний день насчитывается три поколения этого автомобиля:

1 поколение, выпускался, начиная с 1986 и заканчивая 1995.

1986 и заканчивая 1995. 2 поколение, выпускался, начиная с 1996 и заканчивая 2016.

1996 и заканчивая 2016. 3 поколение, выпускался, начиная с 2013, и продолжается выпуск до наших дней.

Первое поколение Nissan Terrano

Этот автомобиль впервые поступил в продажу наяпонский и европейский рынок в 1986 году.Поставлялось авто и в США, под оригинальным именем Pathfinder. У авто был полный привод, независимая задняя подвеска и рамная конструкция. Изначально Ниссан Террано выпускался в трех дверном исполнении, в 1991 года выходит пяти дверная версия. Мотор автомобилей первого поколения мог быть дизельным 2.7 литра, с мощностью 85 — 100 л.с. или бензиновым в 3литра и 155 л.с. Коробка передач — четырех ступенчатая механика или автоматика

Второе поколение Nissan Terrano

В этот автомобиль были внесены серьезные изменения. Вместо рамы появился несущий кузов, полный привод подключался автоматически, появились модификации с задним приводом. Моторы у авто этого поколения были дизельные 2.7,3.0 и 3.2 с мощностью от 130 до 170 л.с. Коробка передач автомат или пяти ступенчатая механика.

Отдельно хотелось бы отметить люксовую версию авто — Nissan Terrano Regulus. Этот автомобиль очень полюбили наши бизнесмены.

Третье поколение Nissan Terrano

Внедорожники этого поколения начали производить с 2013 года. На авто теперь ставят исключительно бензиновые двигатели с пяти или шести ступенчатой, автоматической или механической коробкой передач. В 2016 году был выполнен последний ребрейдинг Nissan Terrano. Именно эти авто сегодня может купить каждый желающий в нашей стране.

В этом обзоре мы особое внимание уделили предыдущим двум поколениям Nissan Terrano. О новой модификации узнать подробную информацию можно у консультантов официальных диллеров компании Nissan.