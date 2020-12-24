Флагман из Набережных Челнов: обзор КамАЗ-54901

Новинке от всемирно известного отечественного автогиганта планировалось дать собственное имя. В перечне претендентов были названия «Арден», «Интро», «Нова», «Дэус» и «Арус», которые вышли в финальную часть «народного» конкурса, но и на сегодняшний день этот грузовик носит имя КАМАЗ 54901. Обзор самого современного грузовика в РФ — в материале портала Грузовик.биз.

Говоря о российской автомобильной промышленности, многие отечественные автолюбители вспоминают о том факте, что огромное количество комплектующих и механизмов, к примеру, силовые агрегаты, КПП и мосты, закупается за рубежом.

В случае с КАМАЗ 54901 импортным компонентом конструкции оказалась кабина Actros от Mercedes-Benz. Создателями «Актрос» являются инженеры и конструкторы из Штутгарта, потратившие на разработку автомобиля порядка миллиарда евро. В результате, фирма Daimler презентовала продуманную и эргономичную конструкцию, которой сегодня оснащаются транспортные средства нового поколения КАМАЗ.

Если рассматривать параметры и характеристики кабины более предметно, тогда нужно упомянуть тот факт, что её ширина внутри достигает 227 сантиметров, при высоте в 198 сантиметров. Пол в кабине практически идеально ровный, что обусловлено отсутствием моторного тоннеля. К тому же, внутри имеется спальное место с двумя полками, ширина которых равна 75 сантиметров, чего более чем достаточно для комфортного отдыха.

Имеются в салоне открытые полки и закрывающиеся ящики, предназначенные для хранения всевозможных предметов. Под спальным местом оборудован вещевой отсек и установлен холодильник выдвижного типа. Также в панелях смонтированы разъемы USB, используемые для подключения различных гаджетов. И все эти «навороты» для классического КАМАЗа явно «в новинку».

Что до места водителя, то тут все реализовано грамотно и эргономично, чего и стоило ожидать от легендарного «Мерседеса». Позиционирование органов управления грузовиков нареканий не вызвало ни у водителей, ни у отечественных инженеров, а потому последние никаких корректив не вводили. Единственным «минусом» в данном случае можно назвать необходимость преодоления четырех ступенек, прежде чем занять сидение за рулем, но это ожидаемая «расплата» за ровный пол в кабине.

Отметим и тот факт, что, если изначально к качеству сборки нового автомобиля возникали определенные претензии, то сегодня машины соответствуют всем стандартам. Но даже сейчас отечественный автогигант неустанно борется за качество своей продукции.

Запуск двигателя КАМАЗ 54901 не сопровождается шумом, характерным для этих грузовиков. В кабине очень тихо и комфортно. И даже в сравнении с предыдущим поколением грузовиков, оснащенных кабинами от «Актроса», новинка выигрывает в этом плане, демонстрируя снижение уровня шума почти на треть. Эти показатели позволяют говорить о комфортном вождении и снижении уровня утомляемости водителя, что для дальнобойщиков является критическим условием и несомненным плюсом.

Руль в кабине остался от Мерседеса, однако в КАМАЗе её ступицу украшает не 3-лучевая звезда, а благородный скакун – символ отечественного бренда. Ключ зажигания в модели 54901 позаимствован у немецких легковых авто, а запуск силового агрегата осуществляется посредством нажатия кнопки Start/Stop. Активация мотора сопровождается подсветкой приборной панели, характеризующейся наличием цветного дисплея с двумя круглыми циферблатами по бокам. Помимо того, справа расположен 10-дюймовый дисплей сенсорного типа, на котором высвечиваются показания штатной бортовой информационной системы. У отечественных грузовиков подобное оснащение встречается не часто, а потому выглядит приборная панель довольно современно.

В динамике авто заметны значительные улучшения. Новинка от КАМАЗа ни в чем не уступает в данном аспекте ведущим мировым аналогам того же класса. Сегодня модель 54901 агрегатируется рядным шестицилиндровым мотором на 450 лошадиных сил,но в модельном ряду будут представлены еще две модификации машины, соответственно, с 500 и 550-сильными двигателями.

Коробка передач на грузовике — это 12-ступенчатый «робот» от ZF. Работает КПП безупречно, логично и ловко, не отвлекая водителя от управления транспортным средством. Торможение и управляемость автомобиля также реализованы на высшем уровне.

Помимо кабины, компания Mercedes-Benz предоставила для сборки нового КАМАЗа тормозную систему полностью, а также рулевой механизм, который идеально совместим с конструкцией кабины Actros. Отметим, что силовая установка отечественного производства.

Мотор конструктивно напоминает двигатель от компании MAN, но его разработкой занимались специалисты КАМАЗ совместно с коллегами из Liebherr. Не планируя «изобретать велосипед», российские инженеры просто усовершенствовали один из лучших моторов, повысив его эффективность, производительность и надежность.

Отличительной чертой КАМАЗ 54901 специалисты называют «продвинутую» конструкцию, а также продуманную эргономику. Благодаря первому аспекту машине потребуется сервисное обслуживание примерно через каждые 120 000 км, тогда как эргономичность салона повысит эффективность работы водителя.

Согласно законам рынка, любое улучшение требует финансовых вливаний. И это можно проследить по стоимости нового КАМАЗ 54901. Так, стартовая цена двухосного тягача последнего поколения начинается с отметки 7 100 000 рублей, что сопоставимо с ценником европейских аналогов от Volvo, Scania и MAN.

Насколько это оправдано с точки зрения здоровой конкуренции, покажет время. Мы лишь добавим, что, в отличие от западных грузовиков, в стартовый ценник КАМАЗа включена стоимость трехгодичного сервисного контракта. Это означает, что в первые три года владелец грузовика может не думать о затратах на запчасти и техническое обслуживание.