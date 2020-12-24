Hyundai останавливает поставки автомобилей в России в новогодние праздники

Hyundai официально заявила, что в России временно прекращены продажи ее автомобилей, и сообщила, что все машины распроданы, но они скоро пополнят складские запасы.

Новые автомобили не продаются в онлайн-формате, также приостановили онлайн-оформление кредитов.

На сайте корейской компании указано, что новые автомобили появятся не ранее 11 января, а до этого времени поставки автомобилей будут приостановлены. Поставки начнутся только после окончания новогодних праздников.

После окончания новогодних каникул будет возобновлена и выдача кредитов на выбранные автомобили.

Сейчас Hyundai на своем сайте предлагает забронировать автомобиль, внеся нужную сумму залога, а таким образом покупатель зафиксирует цену выбранного транспортного средства на момент оформления предзаказа.

Все перечисленные изменения не касаются покупки машины в дилерском центре.