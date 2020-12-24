Главная » Новости

Hyundai останавливает поставки автомобилей в России в новогодние праздники

Опубликовано Обновлено

Hyundai официально заявила, что в России временно прекращены продажи ее автомобилей, и сообщила, что все машины распроданы, но они скоро пополнят складские запасы.
Новые автомобили не продаются в онлайн-формате, также приостановили онлайн-оформление кредитов.

На сайте корейской компании указано, что новые автомобили появятся не ранее 11 января, а до этого времени поставки автомобилей будут приостановлены. Поставки начнутся только после окончания новогодних праздников.

После окончания новогодних каникул будет возобновлена и выдача кредитов на выбранные автомобили.

Сейчас Hyundai на своем сайте предлагает забронировать автомобиль, внеся нужную сумму залога, а таким образом покупатель зафиксирует цену выбранного транспортного средства на момент оформления предзаказа.

Все перечисленные изменения не касаются покупки машины в дилерском центре.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика