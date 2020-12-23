Производство отечественного внедорожника Aurus Komendant начнется в мае 2022 года

Премиальный внедорожник Aurus Komendant будут производить в Алабуге, а старт производства модели намечен на осень 2022 года. Об этом журналистам портала Autonews.ru рассказал глава Aurus Адиль Ширинов.

Сейчас на производстве ведется наладка оборудования для выпуска седана, а параллельно с этим ведется подготовка к производству внедорожника.

У внедорожника и седана будет очень много общих деталей, а это позволяет вести подготовку оборудования сразу для двух моделей.

При этом для отладки производства Aurus Komendant потребуется больше времени, поэтому старт производства внедорожника будет на 18 месяцев позже чем седана.

Напомним, Aurus Komendant планировали показать в августе 2020 года на Московском международном автосалоне, но это мероприятие было отменено из пандемии.

Сейчас Komendant проходит тестирование в Европе и на российских полигонах.

Aurus Komendant будет оснащаться гибридной силовой установкой с турбированным V8 объёмом 4,4 литра, такой силовой агрегат устанавливается в правительственный седан.

Суммарная мощность гибрида составляет 600 л. с. при 880 Нм крутящего момента.