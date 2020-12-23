Компания Hyundai закрыла сделку по покупке завода General Motors в РФ

Hyundai стала полноправным владельцем завода General Motors в Санкт-Петербурге. Корейская марка закрыла сделку по приобретению законсервированного автомобильного предприятия.

О том что Hyundai стала полноправным владельцем российского предприятия General Motors, сообщила руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ» Юлия Тихонравова.

Когда автопроизводитель запустит завод пока неизвестно, но в компании отметили, что в текущей ситуации связанной с пандемией, пока рано говорить о конкретных сроках.

Напомним, Hyundai на собственном заводе к Санкт-Петербурге сейчас производит Creta и Solaris, а также корейские модели собирают в Калининграде на предприятии «Автотор».