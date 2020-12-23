Дилеры оценили перспективы российского авторынка в 2021 году

В России автомобильные дилеры рассказали о продажах новых автомобилей на рынке в следующем году.

Дилеры считают, что в ближайшее время российский авторынок может снова вернутся к падению. Как считает президент Ассоциации «РОАД» Вячеслав Зубарев, слова которого приводит агентство «Автостат», повышенный спрос на новые машины сейчас может быть причиной падения рынка в начале следующего года.

Зубарев считает, что на автомобильный рынок влияет уровень доходов населения и рост цен, и если перспектив для роста доходом населения нет, то влияние могут оказать только льготные программы кредитования.

То есть, если будет поддержка со стороны государства, то и ожидается небольшой рост продаж. Предполагается, что в следующем году рост может быть на уровне 3-5%, однако при этом прогнозируется, что в первом квартале будет наблюдаться падение продаж новых авто в сравнении с 2020 годом.

Генеральный директор АО «Прагматика Лада» Купчино Игорь Бадера считает, что в следующем году будет наблюдаться падение авторынка, так как оно уже есть в декабре в сравнении с ноябрем.

По словам директора АГ «АВИЛОН» Алексея Гуляева, влиятельным фактором является дефицит авто, который сохраняется по большинству марок и будет сохраняться в первые месяцы 2021 года.

Из-за этого в начале года тоже ожидают падение рынка. Ситуация может измениться только во втором квартале года.