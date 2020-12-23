Клапаны ГБО: важные элементы системы

Всё чаще автовладельцы устанавливается на свои автомобили газобаллонное оборудование. Использование ГБО помогает значительно экономить на топливе, а заодно уменьшает вредное воздействие выхлопов на окружающую среду, что в свою очередь, все больше приветствуется как в нашей стране, так и заграницей.

Данное оборудование имеет довольно сложную конструкцию, но всё-таки разобраться в устройстве можно, если поставить перед собой такую цель. Комплект газобаллонного оборудования состоит из многих элементов системы, от достаточно габаритных, таких, например, как баллон, до более мелких.

К числу малогабаритных, но при этом очень важных элементов ГБО, относятся клапаны. Речь идет именно об электроклапанах бензина и газа, которые используются обычно для комплектов комплектов первого и второго поколений. Электромагнитный клапан бензина устанавливается обычно между бензиновым насосом и карбюратором, электроклапан газа — перед газовым редуктором.

Главные функции клапанов ГБО

Основной функцией электроклапана бензина является контроль и четкая подача бензинового топлива в карбюратор, которая выполняется при помощи переключателя из салона автомобиля. Также устройство имеет вентиль, при помощи которого можно регулировать подачу топлива вручную, например, при возникновении аварийной ситуации.

Основные функций, которые выполняет электроклапан газа:

1. Контролирует подачу пропан-бутана в газовый редуктор;

2. Очищает газовую смесь от посторонних примесей, прежде чем топливо попадет в испаритель.

Именно очищающая функция клапана обеспечивает долговечность всей системы ГБО. Но при этом также необходимо соблюдать периодичность замены фильтрующего элемента, которая составляет каждые 8-10 тысяч пробега.

Возможные неполадки

У автомобилиста начнутся большие проблемы, если какой-либо из клапанов ГБО выйдет из строя.

Наиболее часто встречаются следующие поломки:

Загрязнённость фильтра; Скопление загрязнений в корпусе; Отсутствие электроэнергии; Производственный брак.

Не лишним будет упомянуть также, что при покупке клапанов необходимо отдавать предпочтение продукции известных проверенных брендов, что поможет избежать возможных непредвиденных и неприятных моментов во время их использования. По ссылке представлены клапаны, качество которых проверено годами установок и эксплуатации: https://farre.com.ua/product-category/elektronika/klapany-benzina-i-gaza/.

Выполнить проверку клапана на работоспособность можно одним из двух способов:

Замерить показатели тока на выходах; Проанализировать работу, повернув ключ в замке зажигания (если всё в порядке, должен раздаться характерный щелчок).

Ремонт электроклапанов выполняется посредством замены всего клапана, либо его составляющих компонентов.

Проблемы ГБО-2 и их решение

Рано или поздно владелец авто, который использует систему ГБО 2-го поколения, сталкивается с проблемой недостаточной динамики. Особенно это заметно на автомобилях с карбюраторами.

Устранить эту неприятность можно одним из нескольких способов.

Первый способ заключается в настройке механического дозатора. Однако с увеличением динамики возрастает расход газа. Второй способ – переход на электронный способ подачи топлива. Однако сделать такое можно не всегда. Ведь для этого потребуется приобретать новое оборудование, и быть готовым к демонтажу ГБО. К тому же, этот способ не поможет избавиться от проблемы в случае, если автомобиль имеет карбюраторный двигатель. Третий способ – установка вакуумного дозатора, который не только повысит динамику, но и значительно уменьшит расход топлива.

Источник: https://farre.com.ua/.