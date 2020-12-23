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Компания Toyota вывела на тесты обновленный Land Cruiser

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Новое поколение внедорожника должны представить уже в следующем году, а пока компания вывела на дороги тестовый прототип модели, который успел попасть в объективы камер фотошпионов.

О подготовке к выходу новой генерации Land Cruiser ранее сообщалось неоднократно, причем была информация, что автомобиль выйдет с индексом 300.

Сфотографированный прототип имеет толстый слой камуфляжной пленки, поэтому понять какие изменения произойдут сложно. При этом известно, что обновленный Land Cruiser тестируют на дорогах Японии. В его основе расположится платформа TNGA, за счет которой изменятся габариты.

Как ранее сообщали источники, длина внедорожника вырастет до 4 970 мм, а ширина составит 1 985 мм. Высота модели сократится на 10 мм и составит 1 870 мм, а расстояние между осями будет 2 900 мм.

В линейке двигателей будет отсутствовать 8-цилиндровый 4,6-литровый ДВС, на смену которому придет 3,5-литровый битурбированный двигатель.

Ожидается, что его мощность составит 415 л.с. Еще линейка двигателей будет представлена гибридной установкой на базе 3,5-литрового ДВС.

Мощность установки составит 480 л.с. Среди дизельных агрегатом предложат 3,3-литровый двигатель. Другие подробности о новинке пока не известны.

toyota Toyota Land Cruiser
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